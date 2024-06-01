Tecavüz Görüntüleri Çıkmıştı: Müge Anlı'daki Sapık Üvey Baba Tutuklandı!
Tecavüz Görüntüleri Çıkmıştı: Müge Anlı'daki Sapık Üvey Baba Tutuklandı!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam...
Müge Anlı'ya kayıp ihbarında bulunan Selahattin Yalnız, evden kaçan üvey kızları için programa dahil olurken olay aslında bambaşka bir hikâyesi olduğu ortaya çıktı. Yayına gelen iki genç kız Selahattin Yalnız tarafından defalarca tecavüze uğradıklarını delillerle açıklarken, sapık üvey baba için tutuklama kararı verildi.
KAYNAK: Sabah/ Mikail Zeybek ve Hayrettin Şaşmaz
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Müge Anlı'nın son bölümünde tüm Türkiye'yi dumur eden bir olay ortaya çıktı.
Evden kaçan üvey kızı ve arkadaşını bulmak için Anlı'ya başvuran Selahattin Yalnız, kızların bulunması için Anlı'dan yardım isterken olayın aslında bambaşka bir boyutu daha olduğu anlaşıldı.
Bulunup programa katılan iki genç kız, Yalnız'ın kendilerine yıllardır tecavüz ettiğini ve elinde görüntüler olduğunu belirtince tüm stüdyo buz keserken, o anlar sonrası polis ekipleri Selahattin'i gözaltına almıştı.
Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan iğrenç olayda Yalnız'ın ardından Figen Tülay Bayındır'ın annesi Fitnat Ertekin de gözaltına alınırken, beklenen tutuklama kararı alındı.
Sapık üvey baba Selahattin Yalnız için tutuklama kararı alınırken, Yalnız adliyeye giderken linç edilmekten son anda kurtarıldı.
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O anları buradan izleyebilirsiniz:
Mide bulandıran olayda sapık üvey baba kendisini savunacak avukat bulamazken, baro Yalnız için avukat görevlendirdi.
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Kızlar zamanında şikayetçi olduklarını söylediler lakin hiçbir işlem yapılmamış. Bu şerefsizi tutuklamak için bunca zaman neyi beklediniz? Şikayeti dikkate a... Devamını Gör
Ahahhahah içerde öperler diyecem ama ne yazık ki herkes kendi şerefine göre içerde yatıyor bunu öpecekler de ayni yolun başını tutanlar olduğu için... En azı... Devamını Gör
öpse nolu o kızların yaşadıklarınin geri dönüşü yok
kızlar kec kez polisi arayip şikayet etmiş kimse umursamamis müge anlida saatlerce yayın yapıldı yine umursamadilar en son müge anlı kızdı bu adamı gelip alm... Devamını Gör