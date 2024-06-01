Tecavüz Görüntüleri Çıkmıştı: Müge Anlı'daki Sapık Üvey Baba Tutuklandı!

Müge Anlı'ya kayıp ihbarında bulunan Selahattin Yalnız, evden kaçan üvey kızları için programa dahil olurken olay aslında bambaşka bir hikâyesi olduğu ortaya çıktı. Yayına gelen iki genç kız Selahattin Yalnız tarafından defalarca tecavüze uğradıklarını delillerle açıklarken, sapık üvey baba için tutuklama kararı verildi.

KAYNAK: Sabah/ Mikail Zeybek ve Hayrettin Şaşmaz