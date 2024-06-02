Eski Survivor Adem Kılıçcı'nın All Star'ın Erkek Yarışmacılarıyla İlgili 'Algı' Dolu Sözleri Gündem Oldu!
Eski Survivor Adem Kılıçcı'nın All Star'ın Erkek Yarışmacılarıyla İlgili 'Algı' Dolu Sözleri Gündem Oldu!
Survivor'ın eski şampiyonu Adem Kılıçcı, bu yıl All Star'a katılmasa da yakından takip ediyor biliyorsunuz ki... Bu kez de elenme potasındaki Hilmi Cem, Ogeday ve Batuhan'a 'algı' göndermesi yapan Adem, kafaları fena halde karıştırdı.
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Final tarihi henüz netleşmese de Survivor All Star'ın sonuna çok az bir zaman kaldığını artık biliyoruz.
SMS oylaması olmadığı için sık sık tartışma izlediğimiz ve yarışmacıların kavgadan kaçınmadığı Survivor'da, eski yarışmacılar da sürekli konulara dahil oldular.
All Star'a neden katılmadığı sıkça sorulan Adem Kılıçcı da bu sezon yarışmayı yakından takip etti.
Hem yarışmacılara hem Acun Ilıcalı'ya sık sık eleştiride bulunan Adem, bu kez potada yer alan erkek yarışmacılara "algı" göndermesi yaptı.
Batu için algıları dengeleri bozdu diyen Adem, Hilmi Cem için "yaver olma peşinde" dedi. Ayrıca "yokluğum Ogeday'a yaramış" diyen Adem, onun da danışıklı dövüş ayağında olduğunu iddia etti.
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