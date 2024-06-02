Eski Survivor Adem Kılıçcı'nın All Star'ın Erkek Yarışmacılarıyla İlgili 'Algı' Dolu Sözleri Gündem Oldu!

Survivor'ın eski şampiyonu Adem Kılıçcı, bu yıl All Star'a katılmasa da yakından takip ediyor biliyorsunuz ki... Bu kez de elenme potasındaki Hilmi Cem, Ogeday ve Batuhan'a 'algı' göndermesi yapan Adem, kafaları fena halde karıştırdı.