Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan'a Feyza Civelek'in Yasaklı Madde Haberleri Soruldu!
Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan'a Feyza Civelek'in Yasaklı Madde Haberleri Soruldu!
Geçtiğimiz ay gündeme bomba gibi düşen Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in yasaklı madde ile yakalandığı haberleri dizinin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan'a soruldu.
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Mayıs ayında en çok konuşulanlardan biri Kızılcık Şerbeti oyuncusu Feyza Civelek'in polise yasaklı madde sipariş ederken yakalandığı haberleriydi.
Dizide Nilay karakterine hayat veren Civelek'in bu haberlerden sonra diziden ayrılacağı bile konuşulmuştu.
Ancak bu haberlerin eski olduğuna dair iddialar da ortaya çıktı. Dün akşam Elle Style Ödül Töreni'nde muhabirler Ahmet Mümtaz Taylan'ı yakalamışken rol arkadaşı ile ilgili bu haberleri de sordu.
Dizide Nilay'ın kayınbabasını oynayan, Taylan "Ben bu tür şeylerle asla ilgilenmem. Hem haberler de çok eskiymiş" dedi.
"Ben ekip arkadaşlarımdan gayet memnunum" diye de ekleyerek bu konular hakkında konuşmanın dedikodu olacağını söyledi.
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