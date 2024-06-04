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Ceren Karakoç'tan Kızılcık Şerbeti'ndeki Partneri Serkan Tınmaz'a Duygusal Veda

Ceren Karakoç'tan Kızılcık Şerbeti'ndeki Partneri Serkan Tınmaz'a Duygusal Veda

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
04.06.2024 - 17:17

Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde resmen yaprak dökümü yaşanıyor. Diziden 4 önemli oyuncu ayrılırken, Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç, partneri Serkan Tınmaz'a vedasıyla duygulandırdı.

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Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde adeta yaprak dökümü yaşanacak.

Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde adeta yaprak dökümü yaşanacak.

Tam 4 oyuncunun veda ettiği dizide Müjde Uzman, Serkan Tınmaz, Selin Türkmen ve Yiğit Kirazcı ayrılan isimler arasında yer alırken, bu vedaların hikâyeyi nasıl etkileyeceği de merak konusu oldu.

Tam 4 oyuncunun veda ettiği dizide Müjde Uzman, Serkan Tınmaz, Selin Türkmen ve Yiğit Kirazcı ayrılan isimler arasında yer alırken, bu vedaların hikâyeyi nasıl etkileyeceği de merak konusu oldu.

Özellikle 2. sezondaki tavırlarıyla izleyicilerin nefretini kazanan Umut'u canlandıran Tınmaz'ın vedası hepimizi şaşırtırken, partneri Ceren Karakoç'tan veda paylaşımı gecikmedi.

Özellikle 2. sezondaki tavırlarıyla izleyicilerin nefretini kazanan Umut'u canlandıran Tınmaz'ın vedası hepimizi şaşırtırken, partneri Ceren Karakoç'tan veda paylaşımı gecikmedi.

2 sezon boyunca partneri olan Tınmaz'a duygusal bir veda paylaşımı yapan Karakoç'un sözleri kısa sürede gündem oldu.

2 sezon boyunca partneri olan Tınmaz'a duygusal bir veda paylaşımı yapan Karakoç'un sözleri kısa sürede gündem oldu.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

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