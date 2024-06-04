Survivor'dan Elenen Özgür, Şampiyon Olmasını İstediği İsimleri Açıkladı!
Survivor'dan Elenen Özgür, Şampiyon Olmasını İstediği İsimleri Açıkladı!
Survivor All Star'a geçtiğimiz bölümlerde veda eden Özgür, şampiyon olmasını istediği yarışmacıları açıkladı.
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Gelmiş geçmiş en olaylı sezonlardan birinin yaşandığı Survivor All Star'da finale sayılı gün kaldı.
Tamamen güce dayalı olan bu sezonda son elenen isimlerden biri iddialı yarışmacılardan Özgür olurken, Özgür final dörtlüsü hakkında konuştu.
Elendikten sonra röportaj veren Özgür, şampiyon olmasını istediği isimleri açıklarken, bu isimleri Nefise, Ogeday, Atakan ve Batuhan olarak açıkladı.
İşte o anlar:
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