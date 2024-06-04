TRT SPOR'dan Sürpriz Spiker Transferi: EURO 2024 Maçlarını Anlatacak İsimler Belli Oldu
TRT SPOR'dan Sürpriz Spiker Transferi: EURO 2024 Maçlarını Anlatacak İsimler Belli Oldu
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A Milli Futbol Takımı'nın F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edeceği EURO 2024, 14 Haziran'da Almanya ile İskoçya arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.
Ay-yıldızlı ekibimizin 18 Haziran'daki Gürcistan maçıyla turnuvaya nasıl bir giriş yapacağı merakla beklenirken TRT SPOR'dan transfer haberi geldi.
Avrupa ve Süper Lig maçlarındaki başarılı anlatımlarıyla hafızalara kazınan spikerler Gökhan Abdik, Müjdat Mustafa Muratoğlu ve Özkan Öztürk'ün mikrofon başında olacağı açıklandı.
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