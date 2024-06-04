Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
TRT SPOR'dan Sürpriz Spiker Transferi: EURO 2024 Maçlarını Anlatacak İsimler Belli Oldu

TRT SPOR'dan Sürpriz Spiker Transferi: EURO 2024 Maçlarını Anlatacak İsimler Belli Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
04.06.2024 - 17:23

Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) başlamasına 2 hafta kala, deve organizasyonun ülkemizdeki yayıncısı TRT SPOR, maçlarda görev alacak spikerlerini tanıttı. Spiker tercihleri, futbolseverler tarafından tam not aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

A Milli Futbol Takımı'nın F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edeceği EURO 2024, 14 Haziran'da Almanya ile İskoçya arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

A Milli Futbol Takımı'nın F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edeceği EURO 2024, 14 Haziran'da Almanya ile İskoçya arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Ay-yıldızlı ekibimizin 18 Haziran'daki Gürcistan maçıyla turnuvaya nasıl bir giriş yapacağı merakla beklenirken TRT SPOR'dan transfer haberi geldi.

Ay-yıldızlı ekibimizin 18 Haziran'daki Gürcistan maçıyla turnuvaya nasıl bir giriş yapacağı merakla beklenirken TRT SPOR'dan transfer haberi geldi.

Avrupa ve Süper Lig maçlarındaki başarılı anlatımlarıyla hafızalara kazınan spikerler Gökhan Abdik, Müjdat Mustafa Muratoğlu ve Özkan Öztürk'ün mikrofon başında olacağı açıklandı.

Avrupa ve Süper Lig maçlarındaki başarılı anlatımlarıyla hafızalara kazınan spikerler Gökhan Abdik, Müjdat Mustafa Muratoğlu ve Özkan Öztürk'ün mikrofon başında olacağı açıklandı.

TRT SPOR'un duyurusu 👇

Sürpriz habere gelen yorumlar 👇

Sürpriz habere gelen yorumlar 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın