"Cemil Olabilir mi Cemil?" Akımı Bahar Dizisine Konu Oldu!
"Cemil Olabilir mi Cemil?" Akımı Bahar Dizisine Konu Oldu!
Sosyal medyadaki 'Cemil olabilir mi Cemil?' akımını duymayanınız yoktur. Kendisine iblisin cennetteki adı sorulan adamın verdiği esprili yanıt hepimizi gülmekten kırarken, söz konusu akım Bahar dizisine konu oldu.
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Sosyal medyayı ele geçiren "Cemil olabilir mi Cemil?" videosunu muhakkak izlemişsinizdir.
Karikatürist Bülent Üstün'ün bir sokak röportajında kendisine yöneltilen "İblisin cennetteki adı nedir?" sorusuna verdiği esprili yanıt gündelik hayatımızı ele geçirirken, o akım Bahar dizisine konu oldu.
İşte o anlar:
Gelen yorumlar da burada:
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