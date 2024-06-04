Survivor Şampiyonu Cemal Can, Yarışmadaki Favorilerini Açıkladı!
Survivor Şampiyonu Cemal Can, Yarışmadaki Favorilerini Açıkladı!
Survivor'ın 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, All Star yarışmacıları hakkında konuşup favorilerini açıkladı.
KAYNAK: 2. Sayfa
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Gelmiş geçmiş en olaylı sezonlardan birinin yaşandığı Survivor All Star'da finale çok az bir zaman kaldı.
Tamamen performansa bağlı olan bu sezonda yarış daha heyecanlı ilerlerken, eski şampiyon Cemal Can yarışma hakkında konuştu.
Survivor 2020 şampiyonu olan Cemal Can Canseven 2. Sayfa kameralarının sorularını yanıtlarken Survivor All Star'ı da es geçmedi.
Yarışmadaki favorilerini açıklayan Cemal Can, Nefise ve Ogeday'ın ismini verirken, kadın-erkek finali olabileceğinin altını çizdi.
İşte o anlar:
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