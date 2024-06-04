Görüş Bildir
Haberler
TV
Survivor Şampiyonu Cemal Can, Yarışmadaki Favorilerini Açıkladı!

Survivor Şampiyonu Cemal Can, Yarışmadaki Favorilerini Açıkladı!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
04.06.2024 - 23:10

Survivor'ın 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, All Star yarışmacıları hakkında konuşup favorilerini açıkladı.

KAYNAK: 2. Sayfa

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gelmiş geçmiş en olaylı sezonlardan birinin yaşandığı Survivor All Star'da finale çok az bir zaman kaldı.

Gelmiş geçmiş en olaylı sezonlardan birinin yaşandığı Survivor All Star'da finale çok az bir zaman kaldı.

Tamamen performansa bağlı olan bu sezonda yarış daha heyecanlı ilerlerken, eski şampiyon Cemal Can yarışma hakkında konuştu.

Tamamen performansa bağlı olan bu sezonda yarış daha heyecanlı ilerlerken, eski şampiyon Cemal Can yarışma hakkında konuştu.

Survivor 2020 şampiyonu olan Cemal Can Canseven 2. Sayfa kameralarının sorularını yanıtlarken Survivor All Star'ı da es geçmedi.

Survivor 2020 şampiyonu olan Cemal Can Canseven 2. Sayfa kameralarının sorularını yanıtlarken Survivor All Star'ı da es geçmedi.

Yarışmadaki favorilerini açıklayan Cemal Can, Nefise ve Ogeday'ın ismini verirken, kadın-erkek finali olabileceğinin altını çizdi.

Yarışmadaki favorilerini açıklayan Cemal Can, Nefise ve Ogeday'ın ismini verirken, kadın-erkek finali olabileceğinin altını çizdi.

İşte o anlar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın