Yürümüyor, Koşuyor: Survivor Nefise, Yunan Aşkı Fanis'e İlişki Durumunu Sordu!
Yürümüyor, Koşuyor: Survivor Nefise, Yunan Aşkı Fanis'e İlişki Durumunu Sordu!
Survivor Yunanistan'daki Fanis'e her fırsatta hayranlığını dile getiren Nefise, Yunanistan oyununda Fanis'e ilişki durumunu sordu.
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Survivor All Star tam gaz devam ederken, yarışmacılar bir yandan da Survivor Yunanistan'da yarışan yarışmacılarla sık sık bir araya geliyor.
Survivor Yunanistan'ın iddialı yarışmacısı Fanis'e hayranlığını daha önceden dile getiren Nefise bu konuda henüz harekete geçmezken, son bölümde olanlar oldu.
Sık sık bir araya gelen Türk ve Yunan yarışmacılar tekrardan yarışmak için buluşurken, Nefise'nin Fanis'in ilişki durumunu sorması herkesi şaşırttı.
"Fanis'in sevgilisi var mı? Ona göre yol alacağım" diyen Nefise, Fanis'e duygularını açık açık belli ederken, Fanis'ten cevap gecikmedi.
"Tek başımayım, bekarım" yanıtı veren Fanis'in Nefise'ye dönüp gülümsemesi hayranları ayaklandırırken, o anlar kısa sürede gündeme oturdu.
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İşte o anlar:
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