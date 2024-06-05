Çileden Çıktı: Zuhal Topal, Yemekteyiz'de Masayı Terk Etti!
Çileden Çıktı: Zuhal Topal, Yemekteyiz'de Masayı Terk Etti!
TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programında epey gergin anlar yaşandı. Yarışmacıların üst üste konuşmasına ve kendisini dinlememelerine dayanamayan Zuhal Topal yarışmayı terk etti.
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Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programında epey gergin anlar yaşandı.
Defalarca uyarmasına rağmen yarışmacıların üst üste konuşup kendisini dinlememelerine sinirlenen Zuhal Topal resmen çileden çıktı.
"Yahu! Ay vallahi gidiyorum ben ya, bu şekilde ben yapamam ya! Lütfen hiç saygınız yok. Kendinize de bana da seyirciye de saygınız yok" diyerek bağıran Topal masayı terk ederken o anlar viral oldu.
Sakinleştikten sonra masaya geri dönen Topal, izleyicilerden özür dilerken yarışmacıları uyardı.
İşte o anlar:
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