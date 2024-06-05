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Çileden Çıktı: Zuhal Topal, Yemekteyiz'de Masayı Terk Etti!

Çileden Çıktı: Zuhal Topal, Yemekteyiz'de Masayı Terk Etti!

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
05.06.2024 - 11:46

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programında epey gergin anlar yaşandı. Yarışmacıların üst üste konuşmasına ve kendisini dinlememelerine dayanamayan Zuhal Topal yarışmayı terk etti.

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Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programında epey gergin anlar yaşandı.

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programında epey gergin anlar yaşandı.

Defalarca uyarmasına rağmen yarışmacıların üst üste konuşup kendisini dinlememelerine sinirlenen Zuhal Topal resmen çileden çıktı.

Defalarca uyarmasına rağmen yarışmacıların üst üste konuşup kendisini dinlememelerine sinirlenen Zuhal Topal resmen çileden çıktı.

"Yahu! Ay vallahi gidiyorum ben ya, bu şekilde ben yapamam ya! Lütfen hiç saygınız yok. Kendinize de bana da seyirciye de saygınız yok" diyerek bağıran Topal masayı terk ederken o anlar viral oldu.

"Yahu! Ay vallahi gidiyorum ben ya, bu şekilde ben yapamam ya! Lütfen hiç saygınız yok. Kendinize de bana da seyirciye de saygınız yok" diyerek bağıran Topal masayı terk ederken o anlar viral oldu.

Sakinleştikten sonra masaya geri dönen Topal, izleyicilerden özür dilerken yarışmacıları uyardı.

Sakinleştikten sonra masaya geri dönen Topal, izleyicilerden özür dilerken yarışmacıları uyardı.

'Çok özür diliyorum seyircilerden fakat dayanamadım. Ben bir şey anlatırken hiç saygınız yok mu? Beni duymuyor musunuz, sizi uyarmıyorlar mı? Sizleri savunmak, programın selameti için konuşuyorum. Gerçekten insanı çıldırtıyorsunuz. Hiç saygınız yok. Ben 3 sezondur bunu başaramadım, seyircilerden bir kez daha özür diliyorum. Seyirciler 'durduramıyor musunuz, susturamıyor musunuz' diyorlar. Geldiğim son nokta bu. Burası ilkokul mu? Yaşını başını almış insanlarsınız. Birbirinizi dinlemek çok mu zor? Ben böyle bir tepki verecek biri değilim çıldırdım artık. Yarışmacılar mahcup bir duruma düşmesin diye görüntülerin bir kısmını yayınlamıyoruz. Bizim toplumumuzun sorunu bu zaten herkes üste çıkmak ve son sözü söylemek istiyor. Ekibime soru soruyorum ona bile müsaade etmiyorsunuz.'

İşte o anlar:

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