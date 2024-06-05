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Ayrılığa Dayanamadı: Sandık Kokusu'ndan Ayrılan Metin Akdülger'den Set Ziyareti

Ayrılığa Dayanamadı: Sandık Kokusu'ndan Ayrılan Metin Akdülger'den Set Ziyareti

Sandık Kokusu
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
05.06.2024 - 13:52

Show TV'de yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde Atilla karakterine hayat veren Metin Akdülger, senaryo gereği diziye veda etmişti. Ayrılığa fazla dayanamayan Akdülger, küçük rol arkadaşı için seti ziyaret etti.

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Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde rol alan Metin Akdülger, dizideki hikâyesinin bitmesiyle kadrodan ayrılmıştı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde rol alan Metin Akdülger, dizideki hikâyesinin bitmesiyle kadrodan ayrılmıştı.

Atilla karakterinin diziden ayrılmasına rağmen setten bir türlü uzaklaşamayan Akdülger, dizideki küçük rol arkadaşını ziyarete gitti.

Atilla karakterinin diziden ayrılmasına rağmen setten bir türlü uzaklaşamayan Akdülger, dizideki küçük rol arkadaşını ziyarete gitti.

Dizide Karsu'nun oğlu Deniz'i canlandıran ve Atilla'ya "Kara Şövalye" diyen küçük oyuncuyu ziyarete giden Akdülger'in bu jesti görenleri hayran bıraktı.

Dizide Karsu'nun oğlu Deniz'i canlandıran ve Atilla'ya "Kara Şövalye" diyen küçük oyuncuyu ziyarete giden Akdülger'in bu jesti görenleri hayran bıraktı.

İşte o anlar:

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