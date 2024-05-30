Bahar Dizisi Setinde Sorun Yaşadığı İddia Edilmişti: Zarafetini Koruyan Demet Evgar'dan Göndermeli Cevap!
Bahar Dizisi Setinde Sorun Yaşadığı İddia Edilmişti: Zarafetini Koruyan Demet Evgar'dan Göndermeli Cevap!
Geçtiğimiz günlerde, Bahar dizisiyle fırtınalar estiren Demet Evgar hakkında inanması güç iddialar ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Demet Evgar, dedikodu hızla yayılınca tüm asaleti ve zarafetini koruyarak bir cevap vermek zorunda kaldı... Detaylar 👇
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Hayatımıza girdiği günden beri girdiği her rolün altından parlayarak kalkan, samimiyeti ve doğallığıyla gönlümüzde taht kurmuş güzel oyuncu Demet Evgar, son zamanlarda epey popüler biliyorsunuz.
Sebebiyse malum, Bahar dizisinde Bahar karakterinin ta kendisini canlandırıp milyonlarca kadına hem tercüman hem örnek olan Demet Evgar, tabiri caizse fırtınalar estiriyor şimdilerde!
Fakat belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde @discorel isimli sosyal medya kullanıcısı, Demet Evgar'ın sette kriz çıkaran isimlerden biri olduğunu iddia etmişti.
Gönderisinin başına "dedikodu" ibaresi yerleştiren @discorel, Evgar'ın Bahar setinde herkesin bezdirdiğini söylemiş👇
Evgar'ın ilk set krizi hadisesi olmadığını vurgulayarak, "kapris" yaptığını iddia etmişti.
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Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Demet Evgar, dedikodunun hızla yayıldığını fark etmiş olacak ki geçtiğimiz dakikalar bir cevap vermek zorunda kaldı.
Zarafetini gram bozmadan "dedikoduya" cevap veren Demet Evgar, "dedikodu ne demekti bir hatırlayalım" deyip kelimenin sözlük anlamını paylaşarak resmen ders verdi.
Başından beri ortaya atılan iddialara inanmakta güçlük çeken sosyal medya kullanıcılarından da destek gecikmedi.
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