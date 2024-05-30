Bahar Dizisi Setinde Sorun Yaşadığı İddia Edilmişti: Zarafetini Koruyan Demet Evgar'dan Göndermeli Cevap!

Geçtiğimiz günlerde, Bahar dizisiyle fırtınalar estiren Demet Evgar hakkında inanması güç iddialar ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Demet Evgar, dedikodu hızla yayılınca tüm asaleti ve zarafetini koruyarak bir cevap vermek zorunda kaldı... Detaylar 👇