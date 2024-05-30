Görüş Bildir
Haberler
TV
Bahar Dizisi Setinde Sorun Yaşadığı İddia Edilmişti: Zarafetini Koruyan Demet Evgar'dan Göndermeli Cevap!

Bahar Dizisi Setinde Sorun Yaşadığı İddia Edilmişti: Zarafetini Koruyan Demet Evgar'dan Göndermeli Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
30.05.2024 - 19:31

Geçtiğimiz günlerde, Bahar dizisiyle fırtınalar estiren Demet Evgar hakkında inanması güç iddialar ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Demet Evgar, dedikodu hızla yayılınca tüm asaleti ve zarafetini koruyarak bir cevap vermek zorunda kaldı... Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hayatımıza girdiği günden beri girdiği her rolün altından parlayarak kalkan, samimiyeti ve doğallığıyla gönlümüzde taht kurmuş güzel oyuncu Demet Evgar, son zamanlarda epey popüler biliyorsunuz.

Hayatımıza girdiği günden beri girdiği her rolün altından parlayarak kalkan, samimiyeti ve doğallığıyla gönlümüzde taht kurmuş güzel oyuncu Demet Evgar, son zamanlarda epey popüler biliyorsunuz.

Sebebiyse malum, Bahar dizisinde Bahar karakterinin ta kendisini canlandırıp milyonlarca kadına hem tercüman hem örnek olan Demet Evgar, tabiri caizse fırtınalar estiriyor şimdilerde!

Sebebiyse malum, Bahar dizisinde Bahar karakterinin ta kendisini canlandırıp milyonlarca kadına hem tercüman hem örnek olan Demet Evgar, tabiri caizse fırtınalar estiriyor şimdilerde!

Fakat belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde @discorel isimli sosyal medya kullanıcısı, Demet Evgar'ın sette kriz çıkaran isimlerden biri olduğunu iddia etmişti.

Fakat belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde @discorel isimli sosyal medya kullanıcısı, Demet Evgar'ın sette kriz çıkaran isimlerden biri olduğunu iddia etmişti.

Gönderisinin başına "dedikodu" ibaresi yerleştiren @discorel, Evgar'ın Bahar setinde herkesin bezdirdiğini söylemiş👇

Gönderisinin başına "dedikodu" ibaresi yerleştiren @discorel, Evgar'ın Bahar setinde herkesin bezdirdiğini söylemiş👇
twitter.com

Evgar'ın ilk set krizi hadisesi olmadığını vurgulayarak, "kapris" yaptığını iddia etmişti.

Evgar'ın ilk set krizi hadisesi olmadığını vurgulayarak, "kapris" yaptığını iddia etmişti.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Demet Evgar, dedikodunun hızla yayıldığını fark etmiş olacak ki geçtiğimiz dakikalar bir cevap vermek zorunda kaldı.

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Demet Evgar, dedikodunun hızla yayıldığını fark etmiş olacak ki geçtiğimiz dakikalar bir cevap vermek zorunda kaldı.

Zarafetini gram bozmadan "dedikoduya" cevap veren Demet Evgar, "dedikodu ne demekti bir hatırlayalım" deyip kelimenin sözlük anlamını paylaşarak resmen ders verdi.

Zarafetini gram bozmadan "dedikoduya" cevap veren Demet Evgar, "dedikodu ne demekti bir hatırlayalım" deyip kelimenin sözlük anlamını paylaşarak resmen ders verdi.

Başından beri ortaya atılan iddialara inanmakta güçlük çeken sosyal medya kullanıcılarından da destek gecikmedi.

Başından beri ortaya atılan iddialara inanmakta güçlük çeken sosyal medya kullanıcılarından da destek gecikmedi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
5
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın