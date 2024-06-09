Eski Survivor Yarışmacısı Ayşe Yüksel Şampiyonluk Adaylarını Açıkladı!
Eski Survivor Yarışmacısı Ayşe Yüksel Şampiyonluk Adaylarını Açıkladı!
Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel, verdiği röportajda şampiyonluk adaylarını açıkladı.
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Survivor All Star'da büyük finale birkaç gün kaldı. 2024 sezonu büyük bir heyecanla sona eriyor!
Neredeyse tüm yarışmacıların yaptığı gibi eski Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel de Survivor finalistlerini açıkladı.
Ayşe, desteklediği isimlerin Ogeday ve Nefise olduğunu dile getirdi.
Bakalım sezonun favori isimleri arasında yer alan Nefise ve Ogeday gerçekten finalist olabilecekler mi?
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