Hiç Görmediğiniz Görüntüler! Kızılcık Şerbeti Ekibinden Bayrama Özel Kamera Arkası!
Hiç Görmediğiniz Görüntüler! Kızılcık Şerbeti Ekibinden Bayrama Özel Kamera Arkası!
Daha sezon finali üzerinden bir hafta geçmiş olmasına rağmen onları çok özledik! Kızılcık Şerbeti ekibi bayramda bizi unutmadı. Bayrama özel kamera arkası görüntüleri seyirciyle paylaşıldı.
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Her Cuma bizi ekrana kilitleyen Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz hafta ekranlara ara verdi. Daha şimdiden onları çok özledik!
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Ünallar adeta evimizinden biri gibi oldular. Sezon finalinde yaşanan kaos hala akıllarımızdan silinmedi.
Dizi ile ilgili yeni güzel haberler de aldık. Nursema'ya Kızıl Goncalar'dan transfer partner geldiğini öğrendik. Kızıl Goncalar dizisinin Affan'ı Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nde Firaz rolünü oynayacak.
Ayrıca diziye daha birçok oyuncu dahil oluyor. Bunlardan biri de Şebnem Bozoklu olacak. Bozoklu, Kıvılcım'ın kuzeni Meri karakterine hayat verecek.
Daha neler neler olacak, diye meraklı gözlerle Eylül'ü beklerken yapım ekibi bizi unutmadı. İzleyiciye sürpriz bayram videosu paylaştı.
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İşte Kızılcık Şerbeti’nden bayrama özel kamera arkası görüntüleri👇🏻
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