Bora'yı Sesinden Tanıdılar! Sandık Kokusu Sezon Finalinde Efsane Bir Bölümle Veda Etti!
Bora'yı Sesinden Tanıdılar! Sandık Kokusu Sezon Finalinde Efsane Bir Bölümle Veda Etti!
Sandık Kokusu geçtiğimiz akşam uzun süre akıllardan çıkmayacak bir bölümle ekranlara ara verdi. Bakın, sezon finalinde neler yaşandı ve izleyicinin yorumu ne oldu?
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"Sandık Kokusu" 26. bölümünde efsane bir sezon finali izletti. Karsu sorguya alınmasının ardından Reha'nın şikayetini geri çekmesiyle serbest bırakıldı. Reha'nın Karsu'ya son bir uyarı yapması olarak yorumlandı.
Karsu'nun avukatı, ona düzenli bir ev ve iş hayatı sürdürmesini tavsiye etti. Karsu'nun bir aile tablosu çizmesi, bir yuva kurması gerekince Karsu'nun evlilik planlarından haberdar olan Kıvanç'ın aklına bir plan geldi.
Bu sırada Filiz, Karsu'nun başına gelenleri Hasan'a anlattı. Hasan, yakın dostuyla konuşarak Karsu'ya iş bulmayı planladı.
Hasan'ın ayarladığı iş görüşmesine giden Karsu, bekletildiği için sıkılmaya ve şikayet etmeye başladı. İş görüşmesinden ayrılmaya karar verirken, Karsu'nun yolunu değiştirecek kişi kim olacak, hepimizi bir merak sardı.
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