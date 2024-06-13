Bahar Dizisinin Sezon Finalinden Kamera Arkası Görüntüleri Paylaşıldı!
Bahar Dizisinin Sezon Finalinden Kamera Arkası Görüntüleri Paylaşıldı!
Bahar geçtiğimiz salı akşamı efsane bir bölümle sezon finali yaptı. Yapım X hesabından sezon finalinden kamera arkası görüntülerini paylaştı.
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Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, geçtiğimiz bölüm sezon finali ile ekranlara ara verdi.
Son bölümde Bahar yeniden karaciğer nakli oldu. Hem Evren'in hem de Timur'un ciğeri ile uyumlu olan Bahar, Timur'dan boşanma karşılığı ciğeri almayı kabul etti.
Ancak her ikisinin de masadan kalktığını göremedik. Timur'un ve Bahar'ın sağlık durumu ne olacak merak konusu oldu.
Diğer yandan Parla ve Umay araba kazası geçirdi. Feci şekilde uçurumdan aşağı düştüler. Onlara ne olacağı da merak uyandırdı.
Heyecanlı bölümün ardından gelen kamera arkası da hayranlara veda niteliğinde oldu. Seni özleyeceğiz Bahar❤️
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