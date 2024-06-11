Müge Anlı'da Ceset Çekildiği İddia Edilen Kıyma Makinesi Ortaya Çıktı!
Müge Anlı'da Ceset Çekildiği İddia Edilen Kıyma Makinesi Ortaya Çıktı!
Müge Anlı'da geçtiğimiz hafta herkesi şok eden bir olay yaşandı. Bir ailenin evde bir adamı öldürüp kıyma makinesinden çektirip lavabodan akıttığı iddia edilmişti. Bu nasıl kıyma makinesi, diye soranlar için o makine bulundu.
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Tüyler ürperten olay Müge Anlı'da ortaya çıktı. Nikahsız yaşadığı Güllü'nün evden kaçtığını söyleyen Mehmet programa katıldı. Sonrasında ise şok iddia ortaya atıldı.
Güllü Çolak bulundu ancak sonrasında yayına katılan akraba Ahmet, bir cinayet işlediklerinden söz etti.
Güllü ve annesinin yıllar önce bir adamı öldürüp cesedi kıyma makinesinden çektiklerini anlattıklarını söyleyen akrabanın bu iddiası şok yaşattı.
Anlı, programda konu ile ilgili araştırmalarına devam ederken bugünkü yayında o kıyma makinesini bulduklarını da duyurdu.
İddiaya göre, cinayet işlendikten sonra makineden salça çekip dışarıya satan aile makineyi de elden çıkardı.
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10 bin tl gibi yüksek bir değeri olan makine, satın alan kişinin ifadesine göre 500 tlye verilmişti. Güllü, bu iddiayı yalanlasa da satın alan kişi Güllü'nün abisinden aldığını söyledi.
''Makineyi aldığım kişi Güllü'nün ağabeyine benziyordu'' diyen iddia sahibi makineyi de gösterdi.
Anlı, iddialara göre makinenin içine düşen metal kaşığı bulgur tanesi kadar parçaladığını da açıkladı.
Herkesin bir insanı nasıl öğütebileceğini hayal bile edemediği o makine ekranda da paylaşıldı.
İşte o anlar:
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