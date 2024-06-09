Esra Erol'dan Tanıdığımız Adam Karısını Sokak Ortasında Katletmişti! Olayla İlgili Gelişme Yaşandı!

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Bursa'da sokak ortasında öldürülen Leyla Koca ile onu öldüren eşi Hakkı Koca'nın, mayıs ayında Esra Erol'a çıktığı ortaya çıkmıştı. Ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan adam ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.