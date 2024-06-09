Esra Erol'dan Tanıdığımız Adam Karısını Sokak Ortasında Katletmişti! Olayla İlgili Gelişme Yaşandı!
Esra Erol'dan Tanıdığımız Adam Karısını Sokak Ortasında Katletmişti! Olayla İlgili Gelişme Yaşandı!
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Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Bursa'da kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Leyla Koca'nın acı haberi hepimizi derinden sarsmıştı.
Otomobil içerisinde kavga eden çiftten Leyla, kaçarak uzaklaşmak istedi ancak gözü dönmüş koca peşinden koştu.
Cebinden çıkardığı bıçakla eşini bıçaklayan Hakkı Koca, Esra Erol'un programından tanıdığımız bir yüz çıktı.
Mayıs ayında programa katılan çift uzlaşmak için Esra Erol'a başvurmuştu. Görüntülerde; stüdyoyu terk eden Leyla Koca'nın, 'O arsayı sana vermiyorum' dediği, bunun üzerine Hakkı Koca'nın 'Dengesiz konuşma' diyerek eşinin üzerine doğru yürüdüğü anlar hatırlandı.
Ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan Koca'nın 4 bıçak darbesiyle öldürdüğü eşinden iki kızı vardı.
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DHA'nın haberine göre, Duruşmada tanık olarak ayrı ayrı ifade veren M.K. (16) ile Ş.K. (15), annelerinin Mustafa Z. isminde sevgilisi olduğunu, bazı günler onunla kaldığını, kendilerine kötü davrandığını ve babalarına sürekli hakaret ettiğini söyledi. Ayrıca babalarından da şikayetçi olmadıklarını belirtti.
Tutuklu eş ifadesinde “Leyla'nın, Mustafa Z. isminde sevgilisi vardı. Bunu biliyordum. Olay günü, otomobilimde birlikte gidiyorduk. Kendisi, telefonumu alıp, sevgilisi ile konuştu. Daha sonra bana, 'Mustafa'nın çocukları beni takip ediyor' diyerek telefonu üzerime attı. Ben de Mustafa ile telefonda tartıştım. Bu sırada eşim araçtan inip, koşarak uzaklaşmaya başladı. Ben de peşinden gittim. Arkamızdan gelen araçtan inen 1'i kadın 3 kişi, ellerinde demir çubuklarla bana saldırdı. Aldığım darbeler sonucu, yerde olan Leyla'nın üzerine düştüm. Kendisini orada 1 kez bıçakladım, sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra vücudunda 4 bıçak darbesi olduğunu öğrendim" dedi.
Çocuklar ifadelerinde ise “Babamın psikolojisi normal değildir. Ama annem sürekli eve gelip, Mustafa Z.’yi överek, babamı tahrik ediyordu. Annem hep evi terk ederdi. Babamın haline çok üzülüyordum. Babamdan şikayetçi değilim” diye belirttiler.
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ya ne boktan ilişkiler hayatlar var Allah korusun