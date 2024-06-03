Müge Anlı'da Üvey Kızlarını İstismar Eden Adam ile İlgili Mide Bulandıran Başka Gerçekler Ortaya Çıktı!
Müge Anlı'da Üvey Kızlarını İstismar Eden Adam ile İlgili Mide Bulandıran Başka Gerçekler Ortaya Çıktı!
Müge Anlı'da geçtiğimiz hafta 3 küçük kızı istismar ettiği görüntüler ile ortaya çıkan Selahattin hakkında mahkeme karar verdi. Müge Anlı adam hakkında başka mide bulandıran detaylar olduğunu açıkladı.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı geçtiğimiz hafta Türkiye'yi derinden sarsan bir istismar olayı ile gündeme geldi.
Evden kaçan, bakımını üstlendiği kızlarını aramak için stüdyoya gelen üvey baba Selahattin'in kızlara yıllardır tecavüz ettiği ortaya çıktı.
Yayına çıkıp gerçekleri videolar ile birlikte Müge Anlı'ya sunan kızların başına gelenler hepimizi çok üzmüştü. Bugün açıklanan mahkeme kararı biraz olsun içimizi soğuttu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Selahattin, yanındaki engelli kız Gizem ve nikahsız yaşadığı eşi 5 saat boyunca sorgulandı. Mahkeme cinsel istismar suçundan Selahattin'i cezaevine gönderdi. Gizem ise koruma altına alındı.
Yayında tüm bunların yanı sıra başka mide bulandıran detaylar daha ortaya çıktı. Müge Anlı'ya bağlanan kişi Selahattin'in dayısı Necati Bey, hepimizin ağzını açık bıracak o iğrençliği gözler önüne serdi.
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Meğer istismar suçundan hapse giren Selahattin, yıllar önce Avustralya'da onlarca kişiden onlarca çocuk yapmıştı.
Dayı Necati'nin açıklamalarına göre, Avustralya'da bulunduğu süreçte ilk karısını kalçasından bıçaklayan Selahattin akıl hastanesine yatmış hatta cezaevine gönderilmişti.
Dahası, farklı kişilerden 11 çocuğu olduğu ortaya çıkan Selahattin, karşı komşusuna bile tecavüz etmişti.
Avustralya’da birçok kadına cinsel saldırıda bulunduğu ve birden fazla evlilikten dünyaya gelen 11 öz çocuğuna da yıllarca tecavüz ettiği de yayındaki şok eden açıklamalardan oldu.
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