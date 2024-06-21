“Fatih Portakal Sözcü TV ile 9 Ay İçin 14 Milyon TL’ye Anlaştı” İddiası

En çok izlenen ana haber sunucu olan Fatih Portakal’ın, yeni sezonda da Sözcü TV’de devam edip etmeyeceği merakla beklenirken sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Medyaradar’dan ‘Keskin Kalem’in köşesine taşıdığı iddiaya göre; Fatih Portakal, Sözcü TV ile 14 Milyon TL karşılığında anlaştı. Bu paranın dışında Fatih Portakal’ın İstanbul - İzmir uçak biletleri, İstanbul’da konaklaması ve makam şoförü de var.

İşte detaylar…