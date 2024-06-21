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“Fatih Portakal Sözcü TV ile 9 Ay İçin 14 Milyon TL’ye Anlaştı” İddiası

“Fatih Portakal Sözcü TV ile 9 Ay İçin 14 Milyon TL’ye Anlaştı” İddiası

fatih portakal
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
21.06.2024 - 14:20

En çok izlenen ana haber sunucu olan Fatih Portakal’ın, yeni sezonda da Sözcü TV’de devam edip etmeyeceği merakla beklenirken sürpriz bir iddia gündeme geldi. 

Medyaradar’dan ‘Keskin Kalem’in köşesine taşıdığı iddiaya göre; Fatih Portakal, Sözcü TV ile 14 Milyon TL karşılığında anlaştı. Bu paranın dışında Fatih Portakal’ın İstanbul - İzmir uçak biletleri, İstanbul’da konaklaması ve makam şoförü de var. 

İşte detaylar…

Kaynak: https://www.medyaradar.com/fatih-port...
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Türkiye’nin en çok izlenen ana haber sunucusu Fatih Portakal.

Türkiye’nin en çok izlenen ana haber sunucusu Fatih Portakal.

Fox TV ile yollarını ayırdıktan sonra Sözcü TV ile anlaşan ünlü sunucu Fatih Portakal, bir süredir Eylül - Haziran arasında yayın yapıyor, yaz aylarını da Sığacık’taki evinde geçiriyor.

Fox TV ile yollarını ayırdıktan sonra Sözcü TV ile anlaşan ünlü sunucu Fatih Portakal, bir süredir Eylül - Haziran arasında yayın yapıyor, yaz aylarını da Sığacık’taki evinde geçiriyor.

Yine bir yayın döneminin ardından Fatih Portakal’ın gelecek sezon da Sözcü TV’de devam edip etmeyeceği merakla beklenirken sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Yine bir yayın döneminin ardından Fatih Portakal’ın gelecek sezon da Sözcü TV’de devam edip etmeyeceği merakla beklenirken sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İddiaya göre; Fatih Portakal, yeni yayın dönemi için Sözcü TV ile 14 milyon TL karşılığında anlaştı.

İddiaya göre; Fatih Portakal, yeni yayın dönemi için Sözcü TV ile 14 milyon TL karşılığında anlaştı.

Bu paranın dışında Fatih Portakal’ın İstanbul - İzmir uçularını, İstanbul’da kalacağı oteli, aracını, benzinini ve özel şoförünü de Sözcü karşılayacak.

Bu paranın dışında Fatih Portakal’ın İstanbul - İzmir uçularını, İstanbul’da kalacağı oteli, aracını, benzinini ve özel şoförünü de Sözcü karşılayacak.
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