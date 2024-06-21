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Dün Ertelenen Benzin ve Motorin Zammında Tarih Belli Oldu: Akaryakıt Fiyatları Yine Artıyor!

Dün Ertelenen Benzin ve Motorin Zammında Tarih Belli Oldu: Akaryakıt Fiyatları Yine Artıyor!

Zam Benzin Motorin
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
21.06.2024 - 13:18

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla birlikte benzin, motorin ve otogaz fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Akaryakıt fiyatı zammında yeni gelişme yaşandı. 

Dün ertelenen benzin ve motorinde zammında yeni tarih belli oldu. Benzin grubunda 1 lira 81 kuruş, motorin grubunda 1 lira 79 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takip ediyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takip ediyor.

Benzin grubunda 1 lira 81 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 79 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Benzin grubunda 1 lira 81 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 79 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Zammın gelecek hafta pazartesi ya da salı gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.

Zammın gelecek hafta pazartesi ya da salı gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da akaryakıt fiyatları...

İstanbul, İzmir ve Ankara'da akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 40,26 TL

Motorin litre fiyatı: 40,65 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 40,14 TL

Motorin litre fiyatı: 40,56 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 41,24 TL

Motorin litre fiyatı: 41,63 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 41,52 TL

Motorin litre fiyatı: 42,00 TL

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