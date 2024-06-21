Görsel Şölen Gibi: Onbinlerce Halı Tarlalara Serildi, ABD’nin Gözü Bu Halılarda

“Sıcağın etkisiyle yabancı maddeler yumuşuyor. Sabah yağan çiğ halıyı yumuşatıyor ve tekrar öğle saatlerindeki sıcaklıkla o çiğ buharlaşarak mikropları temizliyor. Kök boya, yün halı ve kilimler. İçlerinde sentetik olan yok. Genelde ABD'ye satıyoruz. Avrupa'ya az miktarda gidiyor. Müşteriler bu işlemleri istiyorlar. ABD ve Avrupa'daki müşteriler, güneşlenmiş halıların dekorasyona iyi uyduğunu ve daha hızlı satıldığını söylüyor.”