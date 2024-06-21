Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un Yeni Planı Ortaya Çıktı: Bilerek Yakalanmışlar!
Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un Yeni Planı Ortaya Çıktı: Bilerek Yakalanmışlar!
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ABD’de geçtiğimiz günlerde yakalanan firari anne Eylem Tok ile Murat Aci’nin ölümüne sebebiyet veren oğlu Timur Cihantimur’un mahkemesi görülmeye devam ediyor.
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Sanık avukatların tahliye talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi. İkili cezaevinde kalmaya devam edecek.
Eylem Tok ve oğlunun yakalanma konusu ile ilgili ortaya atılan iddia; bir Türk kuryenin onları tanıdığı ve ihbar ettiği yönündeydi. Ancak Aci ailesinin avukatı Hacı Orhan durumun bu şekilde olmadığını belirtti.
Orhan’ın açıklamalarına göre, ikilinin evinin New York’ta olmasına rağmen Boston’da okul kaydı yaparken ‘bilerek’ yakalandığı, polislerin onları okuldan aldıkları belli olsun diye okul önünde uzun süre bekledikleri, Boston’da yargılama durumu farklı olduğundan bu durumunu planladıkları ortaya çıktı.
İşte Avukat Hacı Orhan’ın TV100’de yaptığı açıklamalar:
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Şeytandan 10 dakika önce dünyaya gelmiş,belki de iş kotarıldı ,tezgah belirlendi,gerisi yakalanma ve iadeye geldi,bu ülkede tüpçü tanıdığın olacak...
Hiçbir şey anlaşılmıyor ki içerikten. Boston'da yargılanmanın farkı neymiş? Niye orayı seçmişler?
Bu beklentini haber/içerik oluşturan bir yerde bulursun. Onedio'da öle biri yok. Kopyala yapıştır yapar. NY başlı başına bir eyalet ve boston başka bir eyale... Devamını Gör
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