Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Eylem Tok ve Oğlu Timur Cihantimur ABD’de Mahkemede: Tutukluluk Halleri Devam Edecek

Eylem Tok ve Oğlu Timur Cihantimur ABD’de Mahkemede: Tutukluluk Halleri Devam Edecek

Eylem Tok
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.06.2024 - 23:43

Türkiye’de karıştığı trafik kazasından bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra ABD’ye kaçan Timur Cihantimur ve annesi Eylül Tok, ABD bugün ikinci kez hakim karşısında çıktı. Mahkeme, Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

ABD’de geçtiğimiz günlerde yakalanan firari anne ile oğlun mahkemesi görülmeye devam ediyor.

ABD’de geçtiğimiz günlerde yakalanan firari anne ile oğlun mahkemesi görülmeye devam ediyor.

Davayı yerinde takip eden gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığına göre; sanık avukatların tahliye talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi. İkili cezaevinde kalmaya devam edecek.

Davayı yerinde takip eden gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığına göre; sanık avukatların tahliye talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi. İkili cezaevinde kalmaya devam edecek.

Timur Cihantimur’un Connecticut eyaletinde reşit olmayan çocukların tutulduğu islah evinde kalıyor.

Timur Cihantimur’un Connecticut eyaletinde reşit olmayan çocukların tutulduğu islah evinde kalıyor.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
39
11
6
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın