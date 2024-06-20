Eylem Tok ve Oğlu Timur Cihantimur ABD’de Mahkemede: Tutukluluk Halleri Devam Edecek
Eylem Tok ve Oğlu Timur Cihantimur ABD’de Mahkemede: Tutukluluk Halleri Devam Edecek
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ABD’de geçtiğimiz günlerde yakalanan firari anne ile oğlun mahkemesi görülmeye devam ediyor.
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Davayı yerinde takip eden gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığına göre; sanık avukatların tahliye talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi. İkili cezaevinde kalmaya devam edecek.
Timur Cihantimur’un Connecticut eyaletinde reşit olmayan çocukların tutulduğu islah evinde kalıyor.
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