Eylem Tok ve Oğlu Timur Cihantimur ABD’de Mahkemede: Tutukluluk Halleri Devam Edecek

Türkiye’de karıştığı trafik kazasından bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra ABD’ye kaçan Timur Cihantimur ve annesi Eylül Tok, ABD bugün ikinci kez hakim karşısında çıktı. Mahkeme, Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.