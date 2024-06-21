Adana Yine Şaşırtmadı: Sıcaklık 40 Dereceyi Aşınca Kar Poşetleyip 50 TL'den Satmaya Başladılar

Hava sıcaklıklarının en kavurucu olduğu illerden olan Adana her yıl birbirinden ilginç olaylar yaşanıyor. Güneşe ateş edenler mi dersiniz, arabaya ev tipi klima taktıranlar mı. Termometrelerin 40 dereceyi geçtiği kentte vatandaşlar bu kez poşeti 50 TL'ye satılan karla serinlemeye çalıştı.