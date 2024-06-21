Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Adana Yine Şaşırtmadı: Sıcaklık 40 Dereceyi Aşınca Kar Poşetleyip 50 TL'den Satmaya Başladılar

Adana Yine Şaşırtmadı: Sıcaklık 40 Dereceyi Aşınca Kar Poşetleyip 50 TL'den Satmaya Başladılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 12:08 Son Güncelleme: 21.06.2024 - 12:12

Hava sıcaklıklarının en kavurucu olduğu illerden olan Adana her yıl birbirinden ilginç olaylar yaşanıyor. Güneşe ateş edenler mi dersiniz, arabaya ev tipi klima taktıranlar mı. Termometrelerin 40 dereceyi geçtiği kentte vatandaşlar bu kez poşeti 50 TL'ye satılan karla serinlemeye çalıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Adana'da hava sıcaklığı 40 derece, nem ise %50 seviyesinde. Hal böyle olunca vatandaşlar da serinlemek için yöntemi kar yemekte buldu.

Adana'da hava sıcaklığı 40 derece, nem ise %50 seviyesinde. Hal böyle olunca vatandaşlar da serinlemek için yöntemi kar yemekte buldu.

Abdullah Polat isimli satıcı, Toros Dağları'ndan getirdiği karı aracına yükledi, sokak sokak dolaşarak poşetini 50 liradan satmaya başladı.

Abdullah Polat isimli satıcı, Toros Dağları'ndan getirdiği karı aracına yükledi, sokak sokak dolaşarak poşetini 50 liradan satmaya başladı.

''Satışlarımız iyi şükürler olsun.'' diyen Polat, babasının da 15 yıldır bu işi yaptığını söyledi.

''Satışlarımız iyi şükürler olsun.'' diyen Polat, babasının da 15 yıldır bu işi yaptığını söyledi.

Sosyal medyada kimileri Adana'nın sıcaklığına vurgu yaparak, bu şehirde yaşamayanların böyle durumlara şaşırmalarını normal bulduğunu söyledi.

Sosyal medyada kimileri Adana'nın sıcaklığına vurgu yaparak, bu şehirde yaşamayanların böyle durumlara şaşırmalarını normal bulduğunu söyledi.
twitter.com

Kimi de olayı yadırgamayıp hatta destek verdi.

Kimi de olayı yadırgamayıp hatta destek verdi.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gelin sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine birlikte bakalım:

Gelin sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine birlikte bakalım:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ozzymandias27

Bu ne sıcak harbiden amk..

gmzebrkts

valla sıcak be her taraf napsinalr iyi fikir ya

Esat Bora

Resmen Karı satıyorlar 😱