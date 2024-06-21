Adana Yine Şaşırtmadı: Sıcaklık 40 Dereceyi Aşınca Kar Poşetleyip 50 TL'den Satmaya Başladılar
Adana Yine Şaşırtmadı: Sıcaklık 40 Dereceyi Aşınca Kar Poşetleyip 50 TL'den Satmaya Başladılar
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Adana'da hava sıcaklığı 40 derece, nem ise %50 seviyesinde. Hal böyle olunca vatandaşlar da serinlemek için yöntemi kar yemekte buldu.
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Abdullah Polat isimli satıcı, Toros Dağları'ndan getirdiği karı aracına yükledi, sokak sokak dolaşarak poşetini 50 liradan satmaya başladı.
''Satışlarımız iyi şükürler olsun.'' diyen Polat, babasının da 15 yıldır bu işi yaptığını söyledi.
Sosyal medyada kimileri Adana'nın sıcaklığına vurgu yaparak, bu şehirde yaşamayanların böyle durumlara şaşırmalarını normal bulduğunu söyledi.
Kimi de olayı yadırgamayıp hatta destek verdi.
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Gelin sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine birlikte bakalım:
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Bu ne sıcak harbiden amk..
valla sıcak be her taraf napsinalr iyi fikir ya
Resmen Karı satıyorlar 😱