Meksika'daki 64 Metrekare Olan Mikro Ev Sosyal Medya Kullanıcılarına Hayatı Sorgulattı

Aydınlık ve ferah bir ev her insanın hayalidir. Peki; 64 m2 olan mikro bir evin en fazla ne kadar huzur verebileceğini düşünüyorsunuz? Meksika'da bulunan küçük ama huzurlu görünen bu ev sosyal medyada çok konuşuldu. Butik otele benzetenler de oldu, ''Yakında A101 Satar'' esprisi patlatanlar da.

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