Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Meksika'daki 64 Metrekare Olan Mikro Ev Sosyal Medya Kullanıcılarına Hayatı Sorgulattı

Meksika'daki 64 Metrekare Olan Mikro Ev Sosyal Medya Kullanıcılarına Hayatı Sorgulattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 09:17 Son Güncelleme: 21.06.2024 - 09:18

Aydınlık ve ferah bir ev her insanın hayalidir. Peki; 64 m2 olan mikro bir evin en fazla ne kadar huzur verebileceğini düşünüyorsunuz? Meksika'da bulunan küçük ama huzurlu görünen bu ev sosyal medyada çok konuşuldu. Butik otele benzetenler de oldu, ''Yakında A101 Satar'' esprisi patlatanlar da.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yucatan eyaletinde inşa edilen ev, hem sosyal medyada büyük beğeni topladı hem de hayatı bir kez daha sorgulattı.

Yucatan eyaletinde inşa edilen ev, hem sosyal medyada büyük beğeni topladı hem de hayatı bir kez daha sorgulattı.

64 m2 olan eve, iç mimarisiyle ferah bir görünüm kazandırılmış. Ayrıca Türkiye'deki bazı evlere bakınca hiç de mikro durmuyor.

64 m2 olan eve, iç mimarisiyle ferah bir görünüm kazandırılmış. Ayrıca Türkiye'deki bazı evlere bakınca hiç de mikro durmuyor.

Evi buradan gezebilirsiniz👇🏻

Sosyal medya kullanıcıları da mikro evi kendi evleriyle kıyaslayınca ortaya komik tepkiler çıktı:

Sosyal medya kullanıcıları da mikro evi kendi evleriyle kıyaslayınca ortaya komik tepkiler çıktı:
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın