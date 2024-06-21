Meksika'daki 64 Metrekare Olan Mikro Ev Sosyal Medya Kullanıcılarına Hayatı Sorgulattı
Meksika'daki 64 Metrekare Olan Mikro Ev Sosyal Medya Kullanıcılarına Hayatı Sorgulattı
Aydınlık ve ferah bir ev her insanın hayalidir. Peki; 64 m2 olan mikro bir evin en fazla ne kadar huzur verebileceğini düşünüyorsunuz? Meksika'da bulunan küçük ama huzurlu görünen bu ev sosyal medyada çok konuşuldu. Butik otele benzetenler de oldu, ''Yakında A101 Satar'' esprisi patlatanlar da.
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Yucatan eyaletinde inşa edilen ev, hem sosyal medyada büyük beğeni topladı hem de hayatı bir kez daha sorgulattı.
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64 m2 olan eve, iç mimarisiyle ferah bir görünüm kazandırılmış. Ayrıca Türkiye'deki bazı evlere bakınca hiç de mikro durmuyor.
Evi buradan gezebilirsiniz👇🏻
Sosyal medya kullanıcıları da mikro evi kendi evleriyle kıyaslayınca ortaya komik tepkiler çıktı:
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