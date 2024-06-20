Keşke Şöyle Bir Fotoğrafım Olsaydı Dedikleri İkonik Pozları Paylaşan Twitter Kullanıcıları
Keşke Şöyle Bir Fotoğrafım Olsaydı Dedikleri İkonik Pozları Paylaşan Twitter Kullanıcıları
İnternet tarihinde meşhur olan öyle pozlar var ki orada olmayı en az bir kez hepimiz dilemişizdir. Kimi zaman rastgele bir an, kimi zaman efsane isimlerin bir araya geldiği bir an...
Peki Twitter kullanıcıları, hangi fotoğrafın içinde olmak isterdi?
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Bir Twitter kullanıcısı, günlerce konuşulacak bir paylaşıma imzasını attı;
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İnsanların içinde olmayı dilediği anlara ise birbirinden farklı cevaplar geldi;
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Siz hangisini tercih ederdiniz?
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