"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Katılan Kadına Gelen Ufuk Açıcı Bilgiler
"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Katılan Kadına Gelen Ufuk Açıcı Bilgiler
'Bana bilmediğim bir şey söyle' akımına mutlaka denk gelmişsinizdir. Bu notu düşerek paylaşım yapan kişilere, ufuk açıcı birçok cevap geliyor. Bu kez de akıma katılan bir kadına, ortamda satmalık pek çok bilgi geldi!
Gelin bir bakalım...
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Son olarak bir kişi daha bu akıma katılmak isteyince, öğrenince ağzınızın açık kalacağı birbirinden farklı cevaplar geldi.
Haydi başlayalım!
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Bugün de kültürlendik!
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