Kedilerin "Sizi Neden İşe Alalım?" Sorusuna Vereceği Muhtemel Gerçekçi Cevaplar
Kedilerin "Sizi Neden İşe Alalım?" Sorusuna Vereceği Muhtemel Gerçekçi Cevaplar
Mülakatların vazgeçilmez bir sorusu vardır: 'Sizi neden işe alalım?' Peki bu soruya insanlar değil de, kediler cevap verecek osla ne derlerdi acaba?
Sosyal medyada başlayan yeni akım, kedilerin olası cevaplarını gösteriyor!
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Seni neden işe alalım sevgili kedi?
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Tabii çoğu kedi bu soruya ters cevap verirdi, orası kesin!
Şunun tatlılığına bakar mısınız?
"Fare yakalarım."
Çok da tın!
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Almazsanız daha çok sevinirim.
Öylesine işte, değişiklik olurdu.
Yalnız bu tarz o kumu sevmiyorum.
Pek bir alemsiniz!
Yarın gel CEO olarak başla.
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