Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Kedilerin "Sizi Neden İşe Alalım?" Sorusuna Vereceği Muhtemel Gerçekçi Cevaplar

Kedilerin "Sizi Neden İşe Alalım?" Sorusuna Vereceği Muhtemel Gerçekçi Cevaplar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
19.06.2024 - 11:40

Mülakatların vazgeçilmez bir sorusu vardır: 'Sizi neden işe alalım?' Peki bu soruya insanlar değil de, kediler cevap verecek osla ne derlerdi acaba? 

Sosyal medyada başlayan yeni akım, kedilerin olası cevaplarını gösteriyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Seni neden işe alalım sevgili kedi?

Seni neden işe alalım sevgili kedi?
twitter.com

Tabii çoğu kedi bu soruya ters cevap verirdi, orası kesin!

Tabii çoğu kedi bu soruya ters cevap verirdi, orası kesin!
twitter.com

Şunun tatlılığına bakar mısınız?

Şunun tatlılığına bakar mısınız?
twitter.com

"Fare yakalarım."

"Fare yakalarım."
twitter.com

Çok da tın!

Çok da tın!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Almazsanız daha çok sevinirim.

Almazsanız daha çok sevinirim.
twitter.com

Öylesine işte, değişiklik olurdu.

Öylesine işte, değişiklik olurdu.
twitter.com

Yalnız bu tarz o kumu sevmiyorum.

Yalnız bu tarz o kumu sevmiyorum.
twitter.com

Pek bir alemsiniz!

Pek bir alemsiniz!
twitter.com

Yarın gel CEO olarak başla.

Yarın gel CEO olarak başla.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Haklısınız...

Haklısınız...
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın