Bayram Geldi Goygoyu Başladı: Bayram Telaşında Bile Goygoylarıyla Güldüren X Kullanıcıları
Bayram Geldi Goygoyu Başladı: Bayram Telaşında Bile Goygoylarıyla Güldüren X Kullanıcıları
Kurban Bayramı geldi, her durumdan mizah çıkaran goygoycular bayramı da es geçmedi. Şakalarıyla bayrama renk katan kullanıcıların tweetlerini sizin için bir araya getirdik.
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4. Hazırlıksız yakalandım
5. 👇
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6. Aşkoluğun bayram arası yok
7. 👇
9. Kaç babayı kavurmayı bir sonraki gün yapmaya ikna edebiliriz ki zaten?
10. Bayramda da kelime şakası
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