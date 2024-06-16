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Bayram Geldi Goygoyu Başladı: Bayram Telaşında Bile Goygoylarıyla Güldüren X Kullanıcıları

Bayram Geldi Goygoyu Başladı: Bayram Telaşında Bile Goygoylarıyla Güldüren X Kullanıcıları

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 13:51

Kurban Bayramı geldi, her durumdan mizah çıkaran goygoycular bayramı da es geçmedi. Şakalarıyla bayrama renk katan kullanıcıların tweetlerini sizin için bir araya getirdik.

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1. Başlayalım!

2. İşte o kombin;

3. Bayram boyunca birçok şey için kullanılacak

4. Hazırlıksız yakalandım

4. Hazırlıksız yakalandım
twitter.com

5. 👇

5. 👇
twitter.com
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6. Aşkoluğun bayram arası yok

6. Aşkoluğun bayram arası yok
twitter.com

7. 👇

7. 👇
twitter.com

8. 🥺

9. Kaç babayı kavurmayı bir sonraki gün yapmaya ikna edebiliriz ki zaten?

9. Kaç babayı kavurmayı bir sonraki gün yapmaya ikna edebiliriz ki zaten?
twitter.com

10. Bayramda da kelime şakası

10. Bayramda da kelime şakası
twitter.com

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