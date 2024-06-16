Gelenek Değişmedi: Adana’da Kurban Bayramı’nın İlk Saatlerinde Kendini Kesen Acemi Kasaplar Hastanelere Koştu

Her Kurban Bayramı'nda değişmeyen manzara, kaçırılan kurbanlıklar ve kendini kesen acemi kasaplar bildiğiniz üzere. Her yıl olduğu gibi bu yıl da daha bayramın ilk saatlerinde bu haberleri duymaya başladık.
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Adana'da henüz sabahın ilk saatlerinde pek çok acemi kasap hastaneye akın etti.
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Neyseki ciddi bir durum yaşanmadı.
İşte o görüntüler;
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Kaçan dana haberleri geikti bu yıl
evet artık inek kaçtı haberinden sonra bu haberleride goruruz artik