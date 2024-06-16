TRT Arşiv Ülkemizin Değerli İsimlerinin Bayram Mesajlarını Derlediği Bir Videoyu Paylaştı

Geçtiğimiz yıllarda açılan TRT Arşiv, eski günlerden videolar ve kayıtlarla her birimizi geçmişe götürüyor. Hatta bu sayede henüz hayatta olmadığımız günlerin televizyon dünyasıyla ilgili bir fikrimiz bile oldu.
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TRT Arşiv, Kurban Bayramı için ülkemizin değerli isimlerinin bayram mesajlarının derlendiği bir videoyu paylaştı.
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"Ünlü isimlerden bayram mesajı var!" notuyla paylaşılan o video, izleyenleri "Nerede o eski bayramlar?" dediğimiz günlere götürdü.
İşte o video;
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