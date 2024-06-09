Olacak O Kadar Programında Dönemin İç İşleri Bakanı Meral Akşener'in Konu Edildiği Skeç Yeniden Hatırlandı

Olacak O Kadar bir dönemin, hatta Türkiye tarihinin en iyi siyasi hiciv programıydı. Bu program, belirli bir dönemde sadece bir televizyon gösterisi olmaktan çıktı, adeta bir fenomen haline geldi. Bu benzersiz ve özgün yapım, zekice ele alınan konuları ve keskin mizahı ile bugün hala hafızalarımızda.
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Meral Akşener'in Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından Olacak O Kadar programında, Akşener'in konu edildiği bölüm yeniden hatırlandı.
Dönemin içişleri bakanı olan Akşener'in Tansu Çiller ile arasındaki bağ ve "kendi fikirleriniz" vurgusu dikkat çekti.
İşte o skeç;
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