Taksisine Binen Kişinin AK Partili Belediye Başkanı Olduğunu Fark Etmeyen Taksici Ak Parti'ye Verdi Veriştirdi

Güngören'de uzun yıllardır belediye başkanlığı yapan Bünyamin Demir sosyal medyada oldukça aktif. Halka sık sık bir araya gelen Demir, yaşadığı dikkat çeken anları sosyal medya hesabından paylaşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir taksiye binip taksiciye derlerini soran Bünyamin Demir bir sordu bin ah işitti.
"Dünya tersine dönse AK Parti'ye bir tane oy vermem." diyen taksici müşretisinin AK Partili Belediye Başkanı olduğunu duyunca neye uğradığını şaşırdı.
İşte o anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın