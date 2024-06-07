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Taksisine Binen Kişinin AK Partili Belediye Başkanı Olduğunu Fark Etmeyen Taksici Ak Parti'ye Verdi Veriştirdi

Taksisine Binen Kişinin AK Partili Belediye Başkanı Olduğunu Fark Etmeyen Taksici Ak Parti'ye Verdi Veriştirdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 19:21

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Güngören'de uzun yıllardır belediye başkanlığı yapan Bünyamin Demir sosyal medyada oldukça aktif. Halka sık sık bir araya gelen Demir, yaşadığı dikkat çeken anları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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Bir taksiye binip taksiciye derlerini soran Bünyamin Demir bir sordu bin ah işitti.

Bir taksiye binip taksiciye derlerini soran Bünyamin Demir bir sordu bin ah işitti.

"Dünya tersine dönse AK Parti'ye bir tane oy vermem." diyen taksici müşretisinin AK Partili Belediye Başkanı olduğunu duyunca neye uğradığını şaşırdı.

"Dünya tersine dönse AK Parti'ye bir tane oy vermem." diyen taksici müşretisinin AK Partili Belediye Başkanı olduğunu duyunca neye uğradığını şaşırdı.

İşte o anlar;

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