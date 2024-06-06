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'Alex' Sorusu Soruldu: Aziz Yıldırım'ın Konuk Olduğu “Mevzular Açık Mikrofon” Programının Tanıtımı Yayınlandı

'Alex' Sorusu Soruldu: Aziz Yıldırım'ın Konuk Olduğu “Mevzular Açık Mikrofon” Programının Tanıtımı Yayınlandı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 15:16

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Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mezvular Açık Mikrofon programı seçim dönemiyle hayatımıza girmiş, büyük ses getirmişti. Progmrama şimdi de bir seçim döneminde olan Aziz Yıldırım konuk oldu vebaşta Fenerbahçe olmak üzere birçok futbolseverlerin sorularını yanıtladı.

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Gain isimli platformda yayınlanacak olan Mevzular Açık Mikrofon'un tanıtım videosu yayınlandı.

Gain isimli platformda yayınlanacak olan Mevzular Açık Mikrofon'un tanıtım videosu yayınlandı.

"Yenilendim, 0 kilometre geliyorum." diyen Aziz Yıldırım kendisine Alex ile ilgili sorulan soruları da yanıtladı.

"Yenilendim, 0 kilometre geliyorum." diyen Aziz Yıldırım kendisine Alex ile ilgili sorulan soruları da yanıtladı.

İşte o tanıtım;

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