'Alex' Sorusu Soruldu: Aziz Yıldırım'ın Konuk Olduğu “Mevzular Açık Mikrofon” Programının Tanıtımı Yayınlandı

Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mezvular Açık Mikrofon programı seçim dönemiyle hayatımıza girmiş, büyük ses getirmişti. Progmrama şimdi de bir seçim döneminde olan Aziz Yıldırım konuk oldu vebaşta Fenerbahçe olmak üzere birçok futbolseverlerin sorularını yanıtladı.