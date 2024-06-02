Futbolcu Sanmış: Bartu Küçükçağlayan Yılmaz Vural'la Yaşadığı Kahkahalara Boğan O Anısını Anlattı

Bartu Küçükçağlayan'ın tribün tutkunusu artık bilmeyen yoktur. Fanatik bir Galatasaraylı olan Bartu Küçükçağlayan, hemen hemen tüm maçları yakından takip ediyor. Haliyle kendisinin pek çok tribün anısı da var.
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Emrah Safa Gürkan'ın YouTube kanalına konuk olan Bartu Küçükçağlayan, Yılmaz Vural ile yaşadığı bir anıyı anlattı.
Bartu Küçükçağlayan'ı tanımadığı için onunla neden fotoğraf çekildiklerine anlam veremeyen Yılmaz Vural "Seninle neden fotoğraf çekiliyorlar?" diye sormuş.
İşte o anı;
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