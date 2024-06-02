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Futbolcu Sanmış: Bartu Küçükçağlayan Yılmaz Vural'la Yaşadığı Kahkahalara Boğan O Anısını Anlattı

Futbolcu Sanmış: Bartu Küçükçağlayan Yılmaz Vural'la Yaşadığı Kahkahalara Boğan O Anısını Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 16:07

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Bartu Küçükçağlayan'ın tribün tutkunusu artık bilmeyen yoktur.  Fanatik bir Galatasaraylı olan Bartu Küçükçağlayan, hemen hemen tüm maçları yakından takip ediyor. Haliyle kendisinin pek çok tribün anısı da var.

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Emrah Safa Gürkan'ın YouTube kanalına konuk olan Bartu Küçükçağlayan, Yılmaz Vural ile yaşadığı bir anıyı anlattı.

Emrah Safa Gürkan'ın YouTube kanalına konuk olan Bartu Küçükçağlayan, Yılmaz Vural ile yaşadığı bir anıyı anlattı.

Bartu Küçükçağlayan'ı tanımadığı için onunla neden fotoğraf çekildiklerine anlam veremeyen Yılmaz Vural "Seninle neden fotoğraf çekiliyorlar?" diye sormuş.

Bartu Küçükçağlayan'ı tanımadığı için onunla neden fotoğraf çekildiklerine anlam veremeyen Yılmaz Vural "Seninle neden fotoğraf çekiliyorlar?" diye sormuş.

'Oyuncuyum.' yanıtını veren Küçükçağlayan'ı futbol oyncusu sanınca da ortaya gülümseten bir diyalog çıkmış.

İşte o anı;

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