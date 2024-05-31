Rosalia da Nasibini Aldı: Bir Dinleyici Tarafından Sahneye Fırlatılan Cisim Rosalia'nın Yüzüne Geldi

Son dönemde konserlerde sahneye cep telefonu, çakmak cisimler fırlatılma furyası başladı bildiğiniz üzere. Harry Styles, Cardi B, Ece Seçkin, Fatma Turgut gibi hem ülkemizde hem dünyadan pek çok isim konserinde sahneye atılan isimlerle neye uğradığını şaşırdı. Hatta Bebe Rexha, ciddi şekilde yaralandı.