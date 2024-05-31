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Rosalia da Nasibini Aldı: Bir Dinleyici Tarafından Sahneye Fırlatılan Cisim Rosalia'nın Yüzüne Geldi

Rosalia da Nasibini Aldı: Bir Dinleyici Tarafından Sahneye Fırlatılan Cisim Rosalia'nın Yüzüne Geldi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 18:41

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Son dönemde konserlerde sahneye cep telefonu, çakmak cisimler fırlatılma furyası başladı bildiğiniz üzere. Harry Styles, Cardi B, Ece Seçkin, Fatma Turgut gibi hem ülkemizde hem dünyadan pek çok isim konserinde sahneye atılan isimlerle neye uğradığını şaşırdı. Hatta Bebe Rexha, ciddi şekilde yaralandı.

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Bu akımın son mağduru ise Rosalia oldu. Şarkının sonunda selam verirken atılan çiçek, genç şarkıcının yüzüne isabet etti.

Bu akımın son mağduru ise Rosalia oldu. Şarkının sonunda selam verirken atılan çiçek, genç şarkıcının yüzüne isabet etti.

Duruma sinirlense de oldukça sakin bir tepki veren Rosalia'nın bu tepkisi dikkat çekti.

Duruma sinirlense de oldukça sakin bir tepki veren Rosalia'nın bu tepkisi dikkat çekti.

İşte o anlar;

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