Çok Fena Kandırılmış: Amerika'da Serenay Sarıkaya'nın Resmini Gören Genç Onun Eski Sevgilisi Olduğunu Söyledi

MSN dönemini hatırlayanlar bilir ki, o zamanlar pek çok kişinin aynı anda kullandığı belli başlı profil fotoğrafları vardı. O fotoğrafların sahiplerinin kim olduğu hala bilinmese de pek çok kişinin bir dönem ortak flörtü oldular. Hatta büyük aşk acıları çekenler de oldu.