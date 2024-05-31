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Çok Fena Kandırılmış: Amerika'da Serenay Sarıkaya'nın Resmini Gören Genç Onun Eski Sevgilisi Olduğunu Söyledi

Çok Fena Kandırılmış: Amerika'da Serenay Sarıkaya'nın Resmini Gören Genç Onun Eski Sevgilisi Olduğunu Söyledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 16:24 Son Güncelleme: 31.05.2024 - 16:27

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MSN dönemini hatırlayanlar bilir ki, o zamanlar pek çok kişinin aynı anda kullandığı belli başlı profil fotoğrafları vardı. O fotoğrafların sahiplerinin kim olduğu hala bilinmese de pek çok kişinin bir dönem ortak flörtü oldular. Hatta büyük aşk acıları çekenler de oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7RnYX...
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Amerika'da sokak röportajı yapan bir kadın, Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını göstererek güzelliğini puanlamalarını istedi.

Amerika'da sokak röportajı yapan bir kadın, Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını göstererek güzelliğini puanlamalarını istedi.

Fotoğrafı gören bir genç, onun Türkiye'de yaşayan eski sevgilisi olduğunu ve hatta isminin de Sıla olduğunu söyledi.

Fotoğrafı gören bir genç, onun Türkiye'de yaşayan eski sevgilisi olduğunu ve hatta isminin de Sıla olduğunu söyledi.

Kandırıldığını hala fark edemeyen gencin o anları özellikle Türk izleyicileri güldürdü.

İşte o röportaj;

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