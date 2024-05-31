Çok Fena Kandırılmış: Amerika'da Serenay Sarıkaya'nın Resmini Gören Genç Onun Eski Sevgilisi Olduğunu Söyledi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7RnYX...
MSN dönemini hatırlayanlar bilir ki, o zamanlar pek çok kişinin aynı anda kullandığı belli başlı profil fotoğrafları vardı. O fotoğrafların sahiplerinin kim olduğu hala bilinmese de pek çok kişinin bir dönem ortak flörtü oldular. Hatta büyük aşk acıları çekenler de oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Amerika'da sokak röportajı yapan bir kadın, Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını göstererek güzelliğini puanlamalarını istedi.
Fotoğrafı gören bir genç, onun Türkiye'de yaşayan eski sevgilisi olduğunu ve hatta isminin de Sıla olduğunu söyledi.
İşte o röportaj;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın