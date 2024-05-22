Çağla Şikel'in de İnzivaya Çekildiği Merkezin Bulunduğu Köydeki Kadınları Yoga ile Tanıştırdılar

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7PTrc...
Daha önce, ünlü isimlerin de katıldığı bir köyde 'karanlık inziva' videolarına rastlamıştık. Birçok kişi buradaki deneyimlerini paylaştı. Bu inzivaların gerçekleştirildiği merkezde tatlı bir etkinliğe imza atıldı.
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Merkezin bulunduğu köydeki kadınları yoga ile tanıştırdılar.
Vücut sağlığı için oldukça önemli olan bu sporla, bu spora erişimi olmayan insanların tanıştırılması ve belki de bundan sonraki yaşamlarına yapılan bu dokunuş beğeni topladı.
İşte o anlar;
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