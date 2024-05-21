Görüş Bildir
Haberler
Video
ABD'de Isınma Hareketi Yapan İnşaat İşçilerinin Görüntüsü Ülkemizde Sektörde Yaşananlar Üzerine Düşündürdü

ABD'de Isınma Hareketi Yapan İnşaat İşçilerinin Görüntüsü Ülkemizde Sektörde Yaşananlar Üzerine Düşündürdü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 17:20

İçerik Devam Ediyor

İş sağlığı ve güvenliği meselesi tartışmasız büyük bir öneme sahip. Çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlıklarını korumak, iş performanslarını artırmak ve iş yerinde olası kazaları önlemek için hayati bir gereklilik olarak karşımıza çıkar. Özellikle inşaatlarda bu durumun önemi daha da ortaya çıkıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

ABD'de inşaat işçilerinin çalışmaya başlamadan önce açma-germe hareketleri yaptığı anlar bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

ABD'de inşaat işçilerinin çalışmaya başlamadan önce açma-germe hareketleri yaptığı anlar bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntüleri, ülkemizde inşaat sektöründeki iş sağlığı ve güvenliği konuları üzerine düşündürdü.

Görüntüleri, ülkemizde inşaat sektöründeki iş sağlığı ve güvenliği konuları üzerine düşündürdü.

İşte o anlar;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bozkurt

Bu hareketleri buradaki işçilere yaptıramazsınız. Karizmaları çizilir falan.

Denemme

Senin yapacağin habere...beyin yok

nevertheless1010

Ya herseyden önce bunu buradaki inşaatçı veya ustalara yaptıramazsın burnundan kıl aldirmaz bunun yanı sıra yaptı kaçtı iş vereceksin ki bak ondan sonra nası... Devamını Gör