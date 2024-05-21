ABD'de Isınma Hareketi Yapan İnşaat İşçilerinin Görüntüsü Ülkemizde Sektörde Yaşananlar Üzerine Düşündürdü

İş sağlığı ve güvenliği meselesi tartışmasız büyük bir öneme sahip. Çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlıklarını korumak, iş performanslarını artırmak ve iş yerinde olası kazaları önlemek için hayati bir gereklilik olarak karşımıza çıkar. Özellikle inşaatlarda bu durumun önemi daha da ortaya çıkıyor.
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ABD'de inşaat işçilerinin çalışmaya başlamadan önce açma-germe hareketleri yaptığı anlar bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Görüntüleri, ülkemizde inşaat sektöründeki iş sağlığı ve güvenliği konuları üzerine düşündürdü.
İşte o anlar;
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Bu hareketleri buradaki işçilere yaptıramazsınız. Karizmaları çizilir falan.
Senin yapacağin habere...beyin yok
Ya herseyden önce bunu buradaki inşaatçı veya ustalara yaptıramazsın burnundan kıl aldirmaz bunun yanı sıra yaptı kaçtı iş vereceksin ki bak ondan sonra nası... Devamını Gör