ABD'de Isınma Hareketi Yapan İnşaat İşçilerinin Görüntüsü Ülkemizde Sektörde Yaşananlar Üzerine Düşündürdü

İş sağlığı ve güvenliği meselesi tartışmasız büyük bir öneme sahip. Çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlıklarını korumak, iş performanslarını artırmak ve iş yerinde olası kazaları önlemek için hayati bir gereklilik olarak karşımıza çıkar. Özellikle inşaatlarda bu durumun önemi daha da ortaya çıkıyor.