Verdiği Bir Röportajla Viral Olan Çiçekçi Kız Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina'nın Videosunda Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında konuşan çiçekçi kız, dünyadan bihaber sözleriyle viral olmuştu hatırlarsanız. Kendisi daha sonra kendisini açıkladığı bir röportaj daha vermişti hatta.
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O kız şimdi de Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina'nın videosunda ortaya çıktı.
İkilinin İzmir'i gezdiği videoda bir anda önlerine, kucağında bir çocukla çıkan genç kız, çocuğun kendisinin olduğunu söyledi.
İşte o video;
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cehalet hızla ürürken, kafası çalışanların çocuk yapmamayı tercih ettiği bu dönemde; gelecek çok karanlık.
Yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal cinsinden bir haber. Çingenelerin durumu malum Yes müzik, yes dans. No iş, no topluma adapte olmak. Her an göbek ... Devamını Gör
Rabbim senin sabrından sual olmaz.vallahi bir anda taş edebilecek canlılara inanılmaz bir sabır gösteriyor.gercekten acayip bir dünyada yaşıyoruz.