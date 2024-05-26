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Verdiği Bir Röportajla Viral Olan Çiçekçi Kız Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina'nın Videosunda Ortaya Çıktı

Verdiği Bir Röportajla Viral Olan Çiçekçi Kız Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina'nın Videosunda Ortaya Çıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 20:26 Son Güncelleme: 26.05.2024 - 20:27

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Geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında konuşan çiçekçi kız, dünyadan bihaber sözleriyle viral olmuştu hatırlarsanız. Kendisi daha sonra kendisini açıkladığı bir röportaj daha vermişti hatta.

Sizinle burada paylaşmıştık;

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O kız şimdi de Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina'nın videosunda ortaya çıktı.

O kız şimdi de Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina'nın videosunda ortaya çıktı.

İkilinin İzmir'i gezdiği videoda bir anda önlerine, kucağında bir çocukla çıkan genç kız, çocuğun kendisinin olduğunu söyledi.

İkilinin İzmir'i gezdiği videoda bir anda önlerine, kucağında bir çocukla çıkan genç kız, çocuğun kendisinin olduğunu söyledi.

İşte o video;

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Ece Özge Çetin

cehalet hızla ürürken, kafası çalışanların çocuk yapmamayı tercih ettiği bu dönemde; gelecek çok karanlık.

Siz insanların sorunu ne

Yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal cinsinden bir haber. Çingenelerin durumu malum Yes müzik, yes dans. No iş, no topluma adapte olmak. Her an göbek ... Devamını Gör

okan duman

Rabbim senin sabrından sual olmaz.vallahi bir anda taş edebilecek canlılara inanılmaz bir sabır gösteriyor.gercekten acayip bir dünyada yaşıyoruz.