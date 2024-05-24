Yıllarca Anlatılacak O Olay: Sınıfına Giren Kuşu Tek Hamlede Yakalayıp Dışarı Bırakan Çocuğun Gururlu Anları

Çocukluk dönemlerimizde, hepimizin içinde bir kahramanlık arzusu vardır. Hayallerimizde, güçlü, cesur ve adil bir kahraman olmayı hayal ederiz. Bu hayallerimiz, belki de bizim en saf ve en masum yanımızı yansıtır.
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Bir çocuk, sınıfına giren kuşu tek hamlede yakalayıp dışarı bıraktı.
Herkes korkarken kendisinin yaptığı bu kahramanlığın farkında olan çocuğun gururlu bakışı kameraya da yansıdı.
İşte o anlar;
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