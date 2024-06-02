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Bir Etkinlikte Yan Yana Gelen Khabib Nurmagomedov ile Donald Trump'ın Savaş Diyaloğu Dikkat Çekti

Bir Etkinlikte Yan Yana Gelen Khabib Nurmagomedov ile Donald Trump'ın Savaş Diyaloğu Dikkat Çekti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 15:34

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Khabib Nurmagomedov, dövüş sporları dünyasının tartışmasız en etkileyici figürlerinden biri. Kendine özgü dövüş stili ve yenilmezliği ile tanınan bu Rus dövüşçü, dövüşçülüğünün yanı sıra, mütevazı kişiliği ve dini inançlarıyla da tanınıyor.

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Bir etkinlikte Trump ile yan yana gelen başarılı sporcu Trump'a Khabib: “Filistin'deki savaşı durduracağınızı biliyorum.” dedi.

Bir etkinlikte Trump ile yan yana gelen başarılı sporcu Trump'a Khabib: “Filistin'deki savaşı durduracağınızı biliyorum.” dedi.

Trump ise “Bunu durduracağız. Ben durduracağım.” şeklinde karşılık verdi

Trump ise “Bunu durduracağız. Ben durduracağım.” şeklinde karşılık verdi

İşte o anlar;

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