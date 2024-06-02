Bir Etkinlikte Yan Yana Gelen Khabib Nurmagomedov ile Donald Trump'ın Savaş Diyaloğu Dikkat Çekti

Khabib Nurmagomedov, dövüş sporları dünyasının tartışmasız en etkileyici figürlerinden biri. Kendine özgü dövüş stili ve yenilmezliği ile tanınan bu Rus dövüşçü, dövüşçülüğünün yanı sıra, mütevazı kişiliği ve dini inançlarıyla da tanınıyor.