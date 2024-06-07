Ümit Özdağ Seçimden Önce Söylemiş: “Seçimi Cumhur İttifakı Kazanırsa Meral Akşener, Erdoğan’la Anlaşacak"

Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti'den ayrılan Meral Akşener'in Erdoğan ile görüşmesi ülkenin gündemine oturdu bildiğiniz üzere. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, “Akşener devlette göreve hazır. Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi olursa değerlendirecek.” şeklinde bir açıklama yaptı.
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Bu görüşmenin ardından Ümit Özdağ'ın 8 Mart 2023 tarihinde Fatih Portakal ile yaptığı bir yayında söyledikleri yeniden gündem oldu.
Seçimi Erdoğan'ın kazanması halinde yeni kurulacak iktidar yapısının "AK Parti, İYİ Pari ve MHP" üçlüsünden oluşacağını söyleyen Özdağ, sözlerini "Not edin bunu bugün." şeklinde bitirmiş.
İşte o yayın;
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