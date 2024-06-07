Görüş Bildir
Haberler
Video
Ümit Özdağ Seçimden Önce Söylemiş: “Seçimi Cumhur İttifakı Kazanırsa Meral Akşener, Erdoğan’la Anlaşacak"

Ümit Özdağ Seçimden Önce Söylemiş: “Seçimi Cumhur İttifakı Kazanırsa Meral Akşener, Erdoğan’la Anlaşacak"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 23:24

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti'den ayrılan Meral Akşener'in Erdoğan ile görüşmesi ülkenin gündemine oturdu bildiğiniz üzere. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, “Akşener devlette göreve hazır. Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi olursa değerlendirecek.” şeklinde bir açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu görüşmenin ardından Ümit Özdağ'ın 8 Mart 2023 tarihinde Fatih Portakal ile yaptığı bir yayında söyledikleri yeniden gündem oldu.

Bu görüşmenin ardından Ümit Özdağ'ın 8 Mart 2023 tarihinde Fatih Portakal ile yaptığı bir yayında söyledikleri yeniden gündem oldu.

Seçimi Erdoğan'ın kazanması halinde yeni kurulacak iktidar yapısının "AK Parti, İYİ Pari ve MHP" üçlüsünden oluşacağını söyleyen Özdağ, sözlerini "Not edin bunu bugün." şeklinde bitirmiş.

Seçimi Erdoğan'ın kazanması halinde yeni kurulacak iktidar yapısının "AK Parti, İYİ Pari ve MHP" üçlüsünden oluşacağını söyleyen Özdağ, sözlerini "Not edin bunu bugün." şeklinde bitirmiş.

İşte o yayın;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın