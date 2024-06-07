Ümit Özdağ Seçimden Önce Söylemiş: “Seçimi Cumhur İttifakı Kazanırsa Meral Akşener, Erdoğan’la Anlaşacak"

Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti'den ayrılan Meral Akşener'in Erdoğan ile görüşmesi ülkenin gündemine oturdu bildiğiniz üzere. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, “Akşener devlette göreve hazır. Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi olursa değerlendirecek.” şeklinde bir açıklama yaptı.