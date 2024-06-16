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Bir Başarılı Uygulama da Zonguldak'tan: Kaza Yerine Ulaşmaya Çalışan Ekibe Fermuar Yöntemiyle Yol Verildi

Bir Başarılı Uygulama da Zonguldak'tan: Kaza Yerine Ulaşmaya Çalışan Ekibe Fermuar Yöntemiyle Yol Verildi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 09:24

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Trafikte acil durumlar söz konusu olduğunda, fermuar sistemi oldukça önemli. Bu sistem, trafik akışını düzenleyerek, olası bir kargaşayı önler ve sürücülere daha hızlı ve güvenli bir şekilde ilerleme olanağı sağlar. Fermuar sistemi, adını veren fermuarın işleyişine benzer bir mantıkla çalışır. Her iki şeritten birer araç ilerler ve bu sayede trafik düzenli bir şekilde akar. Bu sistem, özellikle yoğun trafikte veya daralan yollarda hayati bir önem taşır. Sürücülerin bu sistemi bilmesi ve uygulaması, trafikteki düzeni sağlamak adına büyük bir önem taşır. Bu nedenle, hem sürücülerin hem de trafik düzenleyicilerin fermuar sistemi hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

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Daha öncede ülkemizden, fermuar sisteminin başarılı bir şekilde uygulandığı görüntülere rastlamıştık.

Daha öncede ülkemizden, fermuar sisteminin başarılı bir şekilde uygulandığı görüntülere rastlamıştık.

Yine başarılı bir uygulama görüntüsü de Zonguldak'tan geldi.

Yine başarılı bir uygulama görüntüsü de Zonguldak'tan geldi.

Sürücüler, kaza yerine ulaşmaya çalışan ekiplere fermuar sistemiyle yol verdi.

Sürücüler, kaza yerine ulaşmaya çalışan ekiplere fermuar sistemiyle yol verdi.

Sistemin oldukça düzenli uygulandığı o anlar sosyal medyada beğeni topladı.

İşte o anlar;

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