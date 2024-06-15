Trafikte Müzik Eşliğinde Makas Atarak İlerledikleri Anları Kaydeden 3 Gencin Kaza Anları da Kameraya Yansıdı

Trafikteki bir anlık dikkatsizlik, hayatınızı bir saniyede değiştirebilir. Birçok kişi, bu durumun ne kadar ciddi olduğunu genellikle göz ardı eder. Ancak, trafikte bir anlık hata, sadece sürücüyle değil, aynı zamanda trafikteki her bir bireyi etkileyebilir. Bu nedenle, trafikte dikkatli olmak ve kurallara uymak hayati önem taşır.
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Antalya'da bir grup genç, trafikte müzik eşliğinde makas atarak ilerledikleri anları kaydederken kaza yaptı.
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Kaza anları da anbean kameraya yansıdı.
İşte o kaza;
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Keşke bir uçurumdan yuvarlanıp yok olsaydılar. Orada başka bir canlıya zarar vermiş olabilirlerdi. Can alıyorlar sonra adı kaza oluyor. Neyse umarım akılları... Devamını Gör
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