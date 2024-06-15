Çatılardan Atladığı Videolar Çeken Bir Genç Hedefine Atlayamayınca Geçirdiği Feci Kazayı Ucuz Atlattı

Sosyal medya platformlarında, çatıdan çatıya atlayarak adeta uçarcasına hareket eden ve bu cesurca eylemlerini videoya alan kişilerin paylaşımlarını görmüş olmalısınız. Bu kişiler, adeta yerçekimine meydan okuyarak, korkusuzca ve cesurca hareket ederken büyük kazalara da davetiye çıkarıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ruyter Poubel isimli bir genç de böyle bir atlayış videosu çekerken, hedefine tam ulaşamayınca feci bir kaza geçirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yürekleri ağıza getiren o kaza, durumu ucuz atlatan gencin kamerasına yansıdı.
İşte o kaza;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın