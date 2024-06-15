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Çatılardan Atladığı Videolar Çeken Bir Genç Hedefine Atlayamayınca Geçirdiği Feci Kazayı Ucuz Atlattı

Çatılardan Atladığı Videolar Çeken Bir Genç Hedefine Atlayamayınca Geçirdiği Feci Kazayı Ucuz Atlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 16:37

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Sosyal medya platformlarında, çatıdan çatıya atlayarak adeta uçarcasına hareket eden ve bu cesurca eylemlerini videoya alan kişilerin paylaşımlarını görmüş olmalısınız. Bu kişiler, adeta yerçekimine meydan okuyarak, korkusuzca ve cesurca hareket ederken büyük kazalara da davetiye çıkarıyor.

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Ruyter Poubel isimli bir genç de böyle bir atlayış videosu çekerken, hedefine tam ulaşamayınca feci bir kaza geçirdi.

Ruyter Poubel isimli bir genç de böyle bir atlayış videosu çekerken, hedefine tam ulaşamayınca feci bir kaza geçirdi.

Yürekleri ağıza getiren o kaza, durumu ucuz atlatan gencin kamerasına yansıdı.

Yürekleri ağıza getiren o kaza, durumu ucuz atlatan gencin kamerasına yansıdı.

İşte o kaza;

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