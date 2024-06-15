Çatılardan Atladığı Videolar Çeken Bir Genç Hedefine Atlayamayınca Geçirdiği Feci Kazayı Ucuz Atlattı

Sosyal medya platformlarında, çatıdan çatıya atlayarak adeta uçarcasına hareket eden ve bu cesurca eylemlerini videoya alan kişilerin paylaşımlarını görmüş olmalısınız. Bu kişiler, adeta yerçekimine meydan okuyarak, korkusuzca ve cesurca hareket ederken büyük kazalara da davetiye çıkarıyor.