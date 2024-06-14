Çağatay Akman'ın Konser Öncesi Engelli Hayranlarıyla Fotoğraf Çekilmesine Bir Gençten Garip Bir İsyan Geldi

Dilin, iletişimdeki rolü hayati önem taşır. Bu nedenle, kullandığımız sözcüklerin seçimine özen göstermemiz gerekiyor. Çağatay Akman'ın bir konserinde, tam olarak bu kuralı bir kere daha hatırlayacağımız bir an yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çağatay Akman'ın engelli hayranlarıyla fotoğraf çektirdiğini gören başka bir hayranı, bu durumdan rahatsız oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Hep özürlülerle fotoğraf çektiriyor. Keşke ben de özürlü olsaydım. Haksızlık." diyen gencin sözleri kameraya yansıdı.
İşte o anlar;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın