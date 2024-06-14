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Çağatay Akman'ın Konser Öncesi Engelli Hayranlarıyla Fotoğraf Çekilmesine Bir Gençten Garip Bir İsyan Geldi

Çağatay Akman'ın Konser Öncesi Engelli Hayranlarıyla Fotoğraf Çekilmesine Bir Gençten Garip Bir İsyan Geldi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 19:33

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Dilin, iletişimdeki rolü hayati önem taşır. Bu nedenle, kullandığımız sözcüklerin seçimine özen göstermemiz gerekiyor. Çağatay Akman'ın bir konserinde, tam olarak bu kuralı bir kere daha hatırlayacağımız bir an yaşandı.

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Çağatay Akman'ın engelli hayranlarıyla fotoğraf çektirdiğini gören başka bir hayranı, bu durumdan rahatsız oldu.

Çağatay Akman'ın engelli hayranlarıyla fotoğraf çektirdiğini gören başka bir hayranı, bu durumdan rahatsız oldu.

"Hep özürlülerle fotoğraf çektiriyor. Keşke ben de özürlü olsaydım. Haksızlık." diyen gencin sözleri kameraya yansıdı.

"Hep özürlülerle fotoğraf çektiriyor. Keşke ben de özürlü olsaydım. Haksızlık." diyen gencin sözleri kameraya yansıdı.

İşte o anlar;

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