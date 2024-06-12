Bir Gurbetçinin Yazın Türkiye'ye Gelirken Akrabalarından Gelen İsteklere İsyanı Güldürdüm
Bir Gurbetçinin Yazın Türkiye'ye Gelirken Akrabalarından Gelen İsteklere İsyanı Güldürdüm
Kaynak: https://www.tiktok.com/@ozlemdersim62...
TikTok'ta 'ozlemdersim62' isimli kullanıcının paylaşımlarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi Almanya'da yaşıyor ve Almanya'da yaşam ile ilgili videolar paylaşıyor. Almanya'da yaşamayı kendi tarzıyla anlatınca da ortaya güldüren videolar çıkıyor.
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Bir gurbetçi olarak yazın Türkiye'ye gelmeye hazırlanan Özlem Hanım, kendisine gelen isteklere isyan ettiği bir video çekti.
"Evde gırgır kullanıyorsun, benden Dyson istiyorsun" diyen gurbetçinin isyanı izleyenleri yine güldürdü.
İşte o video;
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