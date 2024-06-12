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Bir Gurbetçinin Yazın Türkiye'ye Gelirken Akrabalarından Gelen İsteklere İsyanı Güldürdüm

Bir Gurbetçinin Yazın Türkiye'ye Gelirken Akrabalarından Gelen İsteklere İsyanı Güldürdüm

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 22:39 Son Güncelleme: 12.06.2024 - 22:40

TikTok'ta 'ozlemdersim62' isimli kullanıcının paylaşımlarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi Almanya'da yaşıyor ve Almanya'da yaşam ile ilgili videolar paylaşıyor. Almanya'da yaşamayı kendi tarzıyla anlatınca da ortaya güldüren videolar çıkıyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ozlemdersim62...
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Bir gurbetçi olarak yazın Türkiye'ye gelmeye hazırlanan Özlem Hanım, kendisine gelen isteklere isyan ettiği bir video çekti.

Bir gurbetçi olarak yazın Türkiye'ye gelmeye hazırlanan Özlem Hanım, kendisine gelen isteklere isyan ettiği bir video çekti.

"Evde gırgır kullanıyorsun, benden Dyson istiyorsun" diyen gurbetçinin isyanı izleyenleri yine güldürdü.

"Evde gırgır kullanıyorsun, benden Dyson istiyorsun" diyen gurbetçinin isyanı izleyenleri yine güldürdü.

İşte o video;

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