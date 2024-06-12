Bir Gurbetçinin Yazın Türkiye'ye Gelirken Akrabalarından Gelen İsteklere İsyanı Güldürdüm

TikTok'ta 'ozlemdersim62' isimli kullanıcının paylaşımlarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi Almanya'da yaşıyor ve Almanya'da yaşam ile ilgili videolar paylaşıyor. Almanya'da yaşamayı kendi tarzıyla anlatınca da ortaya güldüren videolar çıkıyor.