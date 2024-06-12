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O Bile Şaşkın: Özlem Öz Havaalanındaki Fiyatları Gören Kızının Yaşadığı Şaşkınlığı Paylaştı

O Bile Şaşkın: Özlem Öz Havaalanındaki Fiyatları Gören Kızının Yaşadığı Şaşkınlığı Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 21:26

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Dilan ve Engin Polat çiftinin yaşadıklarının ardından gözler, Dilan Polat'ı taklit ettiği söylenen Özlem Öz'e çevrilmişti. Öz çifti son dönemde, oldukça mütevazı bir hayat tarzını benimsediklerini sık sık vurguluyor bildiğiniz üzere.

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Çıktıkları bir yolculuk için havaalanına giden ailenin büyük kızları, fiyatları görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Çıktıkları bir yolculuk için havaalanına giden ailenin büyük kızları, fiyatları görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

"Bir su 35 lira mı?" diyen minik kızın şaşkınlığını, annesi gülerek paylaştı.

"Bir su 35 lira mı?" diyen minik kızın şaşkınlığını, annesi gülerek paylaştı.

İşte o anlar;

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